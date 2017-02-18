В Турции в апреле пройдет референдум по поправкам к конституции, вводящим президентскую систему правления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP/Scanpix

Референдум по поправкам к конституции Турции, вводящим президентскую систему правления, состоится 16 апреля. Об этом сообщил глава Центризбиркома Турции Сади Гювен.

ЦИК провел заседание по этому вопросу 11 февраля после того, как подписанный президентом закон о поправках и вынесении их на всеобщее голосование был опубликован в официальном правительственном вестнике, передает ТАСС.

По закону, на подготовку референдума и агитационную кампанию выделяется 60 дней. Правящей партии, которая инициировала поправки, не хватило голосов в парламенте, чтобы изменить конституцию напрямую, без проведения референдума.

Главное предлагаемое изменение конституции - смена политической системы с парламентской на президентскую и упразднение должности премьер-министра. Проект предусматривает возможность для президента сохранять партийную принадлежность, а также расширяет его законодательные и исполнительные полномочия и дает право формировать кабинет министров.