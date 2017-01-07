Почти 100 тысяч полицейских и военных будут охранять порядок во Франции в новогоднюю ночь

Французские военнослужащие на улицах Парижа обеспечивают порядок 31 декабря и в новогоднюю ночь. Фото: REUTERS/Scanpix

Почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих будут обеспечивать порядок на улицах французских городов сегодня и в ночь на Новый год. Об этом заявил министр внутренних дел республики Брюно Ле Ру.

Почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих будут обеспечивать порядок на улицах французских городов сегодня и в ночь на Новый год. Об этом заявил министр внутренних дел республики Брюно Ле Ру.

В общей сложности к несению дежурства в праздничные выходные 31 декабря и 1 января по всей стране привлечены 52,6 тысячи. полицейских, включая 6 тысяч бойцов спецподразделений Роты республиканской безопасности и 36 тысяч жандармов. Кроме того, в Париже, где ожидаются наиболее масштабные уличные гуляния, дополнительно мобилизованы 7 тысяч сотрудников столичной муниципальной полиции. Наконец, к обеспечению порядка во французских городах также подключены 7 тысяч военнослужащих, несущих постоянное дежурство в рамках антитеррористического плана "Сантинель".

"То обстоятельство, что сейчас у нас период школьных каникул, позволил нам перебросить личный состав, занятый охраной школ, на вокзалы, в аэропорты, а также в те места, где бывает много туристов", - отметил Ле Ру.

Как подчеркнул глава МВД, хотя уровень террористической угрозы во Франции "по-прежнему высок", иностранным гостям не стоит отказываться от посещения французских городов в праздники. "Конечно нужно приезжать в нашу страну, праздновать здесь. Безопасность наших сограждан, равно как и туристов, полностью обеспечена", - заверил министр.

Несмотря на продолжающий действовать во Франции режим чрезвычайного положения, в этом году власти Парижа решили провести в городе масштабные празднования Нового года, хотя этот праздник и уступает для французов по значимости Рождеству. В прошлом же году после парижских терактов почти все праздничные мероприятия на новогоднюю ночь были отменены.

Основные торжества пройдут по традиции на Елисейских полях - главной авеню французской столицы, где в новогоднюю ночь ожидают от 400 тысяч до 500 тысяч празднующих. Около полуночи там состоится красочное представление с использованием иллюминации, которая будет проецироваться на стены Триумфальной арки, а сама улица будет отдана в распоряжение пешеходов до самого утра. Вместе с тем, из соображений безопасности в Париже в эту ночь не будет праздничного фейерверка, а использование любительской пиротехники будут пресекать стражи порядка.