В Финляндии бывший начальник полиции получил 10 лет тюрьмы

Иллюстративная фотография. Фото: Pärnu Postimees/Scanpix

Аарнио был приговорен к лишению свободы за пять тяжких преступлений, связанных с наркотиками, а также за 17 других нарушений закона, передает YLE.

Ранее надворный судо Хельсинки вынес Аарнио трехлетний тюремный срок за превышение служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах по так называемому делу Trevoc. Таким образом, общий срок лишения свободы составляет 13 лет.

Суд предписал заключить обвиняемого под стражу в течение дня.

Яри Аарнио проработал в в наркополиции 30 лет.

Сам Аарнио готовится обжаловать приговор.