В Финляндии бывший начальник полиции получил 10 лет тюрьмы
Хельсинкский уездный суд приговорил бывшего начальника столичной наркополиции Яри Аарнио к 10 годам тюремного заключения.
Аарнио был приговорен к лишению свободы за пять тяжких преступлений, связанных с наркотиками, а также за 17 других нарушений закона, передает YLE.
Ранее надворный судо Хельсинки вынес Аарнио трехлетний тюремный срок за превышение служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах по так называемому делу Trevoc. Таким образом, общий срок лишения свободы составляет 13 лет.
Суд предписал заключить обвиняемого под стражу в течение дня.
Яри Аарнио проработал в в наркополиции 30 лет.
Сам Аарнио готовится обжаловать приговор.
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