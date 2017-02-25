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Путин подписал указ о признании выданных в самопровозглашенных республиках Донбасса документов

Паспорт самопровозглашенной ДНР. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 16:36
Рубрика: За рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как говорится в документе, решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, передает "Интерфакс".

"Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - говорится в указе.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов, выданных фактически действующими на этих территориях властями.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации президентского указа. Он вступает в силу со дня его подписания.

О том, что в России фактически признаются паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких документов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц, в начале февраля писал РБК.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса.

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - сказал Песков.

Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

Виктор Сольц
Редактор

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