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Два человека погибли при теракте на северо-западе Китая

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 09:45
Рубрика: За рубежом

В результате нападения террористов на местный партийный комитет в одном из уездов Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая погибли два человека, еще трое получили ранения.

Нападение произошло в среду, а совершившие его три террориста были ликвидированы на месте, сообщило в четверг, 29 декабря, агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Сообщается, что террористы въехали на территорию партийного комитета на автомобиле, после чего напали на его работников с ножами и привели в действие взрывное устройство. В результате нападения погибли чиновник комитета и охранник, еще три человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовали четыре боевика, а его жертвой стал один человек.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая часть населения составляют мусульмане-уйгуры. С начала 1990-х годов в нем действует группировка "Исламское движение Восточного Туркестана", которое выступает за отделение этого района от КНР и создание независимого исламского государства. Группировка взяла на себя ответственность более чем за двести терактов, в которых погибли свыше 150 человек.

Андрей Крашевский
Редактор

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