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В армии Финляндии ввели ограничения для военнослужащих с двойным российско-финским гражданством

Финские военные Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 15:20
Рубрика: За рубежом

Оборонительные силы Финляндии ввели особое наблюдение в отношении лиц с двойным гражданством Финляндии и России, перестав назначать таких лиц на определенные должности, а также ввели дополнительные ограничения на деятельность солдат срочной службы.

Действия России на Украине и обострение отношений между Россией и ЕС заставили финские власти задуматься над тем, не следует ли Финляндии ограничивать или даже запрещать лицам с гражданством Финляндии и России занимать определенные государственные должности, сообщило во вторник, 31 января, Финское телерадиовещание Yle.

Законопроект по вопросу двойного гражданства разрабатывается уже несколько лет, однако работа продвигается медленно. В настоящее время поправки к закону рассматриваются в министерстве финансов, но в военном ведомстве уже некоторое время назад приняли собственные правила и инструкции касательно лиц с двойным финско-российским гражданством.

Так, любой желающий занять кадровую должность в армии должен пройти специальную проверку, а при наличии у него двойного гражданства такого человека не принимают на работу в Оборонительные силы.

По информации Yle, изменения были также внесены в подготовку солдат-срочников с двойным гражданством. В частности, их уже не готовят к заданиям, которые предполагают доступ к информации, имеющей важное значение с точки зрения безопасности. Ранее такой практики в отношении солдат срочной службы не было.

По закону, определенные должности могут занимать только граждане Финляндии, но одновременное наличие гражданства другой страны не является препятствием для занятия этих должностей. Речь идет, в частности, о должностях в армии и полиции, судебных органах, министерствах, таможне и пограничной службе.

Андрей Крашевский
Редактор

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