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Посол Британии в ЕС неожиданно подал в отставку

Cегодня 17:46
Рубрика: За рубежом

Британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс ушел в отставку.

Предполагалось, что Роджерс, назначенный постоянным представителем Британии в ЕС в 2013 году, сыграет ключевую роль в переговорах по брекситу, которые, как ожидается, начнутся в ближайшие месяцы, передает Русская служба Би-би-си.

Форин-офис заявил, что в данный момент не может рассказать о причинах отставки Роджерса.

Лейборист Хилари Бенн, возглавляющий специальный комитет по брекситу, сказал, что Роджерс подал в отставку в критический момент, и призвал правительство поторопиться в поисках замены.

В середине декабря Роджерс говорил, что согласование торговых документов между Великобританией и ЕС, которое необходимо из-за предстоящего брексита, может затянуться до середины 2020 годов.

Как стало тогда известно Би-би-си, Роджерс предупредил кабинет министров, что в Европе пришли к единому мнению о том, что торговое соглашение может не быть согласовано до середины 2020-х годов.

Посол предупредил, что документ может быть в конечном итоге отвергнут национальными парламентами стран ЕС.

В ходе переговоров по брекситу с ЕС и третьими странами Великобритании предстоит заключить десятки новых торговых соглашений, чтобы сохранить свое участие в едином рынке Евросоюза и особые условия торговли с другими странами.

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Британский премьер-министр Тереза Мэй, которая пришла на смену Дэвиду Кэмерону, ушедшему в отставку после референдума, сначала говорила, что Британия формально начнет процесс выхода из Евросоюза до конца 2016 года.

Затем, в начале октября, Мэй на ежегодной конференции в Бирмингеме сказала, что Британия подаст в ЕС заявку о выходе до конца первого квартала 2017 года.

На 9-10 марта в Брюсселе запланирован саммит ЕС - возможно, Мэй заявит о начале процедуры выхода именно на нем.

Согласно статье 50 Лиссабонского договора, переговоры о выходе страны из ЕС могут длиться два года с момента подачи заявки, а затем этот срок можно продлить, но только с согласия всех стран союза.

Надежда Берсенёва
Редактор

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