Российские чиновники рассказали о системе допинга

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Журналисты газеты провели серию интервью в Москве, в том числе с исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович, передает в среду, 28 декабря, Би-би-си.

"Это был институциональный сговор", - заявила изданию Анцелиович. При этом она подчеркнула, что высокопоставленные правительственные чиновники не участвовали в этом сговоре.

"С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", - признал в беседе с журналистами New York Times глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Канадский юрист Ричард Макларен, подготовивший для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) два доклада о допинге в российском спорте, сказал NYT, что рад, что российские чиновники больше не пытаются оспорить его выводы. По его мнению, таким образом они пытаются избежать дальнейших расследований.

Во второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря, утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года.

Ранее российские чиновники отрицали наличие в России системы приема допинга.