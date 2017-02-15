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В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней

Предупреждающий о карантинной зоне знак в Латвии, установленный летом 2014 года. Фото:Postimees/Scanpix
Cегодня 16:56
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) сегодня получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) на принадлежащей ООО "Ancers" ферме "Бунчи" в Саласписском крае, где содержится около 10 000 животных.

Свиней на ферме "Бунчи" ликвидируют при помощи газа, а туши утилизирует предприятие, которое это делало и раньше, - "Grow Energy", сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере. Соответствующие работы уже начаты, но пока сложно судить о сроках их завершения.

Как рассказала агентству BNS представитель Саласпилсской краевой думы Лолита Балцербуле, 8 февраля, состоится заседание комиссии по гражданской обороне Саласпилсской краевой думы, на котором обсудят произошедшее. Скорее всего, считает Балцербуле, комиссия примет решение об участии в мероприятиях по безопасности и предоставлению человеческих ресурсов.

Три недели назад "Ancers" пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме "Рукас" в Кримулдском крае, а на ферме в Саласпилсском крае провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что животные не заражены вирусом АЧС.

На ферме "Бунчи", где обнаружено заболевание, ПВС ввела защитные мероприятия. Действует карантин - в радиусе трех километров установлена охраняемая зона, в радиусе десяти километров ведется надзор. На этой территории будет контролироваться состояние здоровья домашних свиней и кабанов, а также движение транспортных средств. Особое внимание будет уделяться перевозке животных и мясных продуктов.

Ранее председатель правления ООО "Ancers" Раймонд Калванс сообщил агентству BNS, что убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой АЧС ферме "Рукас" в Кримулдском крае могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом фирму тревожит потеря генетического материала.

17 января этого года правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском, Адажском и Саласпилсском краях, затронутых африканской чумой свиней.

Чрезвычайное положение введено до 17 апреля.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции.

Надежда Берсенёва
Редактор

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