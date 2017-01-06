Власти Мали вернули во Францию высланных оттуда мигрантов

Палатки мигрантов в Париже. Фото: Reuters/Scanpix

Власти Мали отправили обратно во Францию двух человек, которых местные миграционные власти депортировали, как они полагали, на родину.

Уже после прилета в Мали выяснилось, что их единственные документы - временные удостоверения личности, выданные им в Европе. Ни паспортов, ни других бумаг, выданных властями Мали, при них не оказалось, передает Русская служба Би-би-си.

В связи с этим власти страны отказались принимать прибывших из Франции людей и отправили их обратно на тех же самолетах, на которых те прилетели. Свое решение власти объяснили тем, что не могут впустить к себе неизвестных людей только потому, что они похожи на малийцев.

Власти Мали отметили, что и в дальнейшем не намерены принимать выданные в Европе документы в качестве удостоверения личности и подтверждения гражданства людей, которым европейские страны не готовы предоставить убежище.

Решение принято на фоне протестов против заключенного ранее между Мали и Евросоюзом соглашения о возвращении на родину всех мигрантов, которые пытались получить в Европе убежище, но потерпели неудачу.

Мали - бывшая французская колония. Во Франции до сих пор проживает крупная диаспора выходцев из Мали, зарабатывающих деньги в Европе и отсылающих их родственникам на родину.

Одновременно через Мали пролегает путь многих африканских мигрантов, надеющихся добраться до Средиземного моря, а затем пересечь его и попасть в Европу. Сама республика не входят в число государств, из которых люди чаще всего пытаются уехать в Европу.