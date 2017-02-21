Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ

Честь и достоинство президента России должны быть защищены специальным законом – в поддержку такой идеи высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, аналогичные законы есть во многих странах, в частности, в США.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея нуждается в проработке с учетом международного опыта, а у Кремля пока нет четкой позиции по данному вопросу. Сам президент Путин, несмотря на регулярное появление в сети оскорбительных видеороликов и комментариев в свой адрес, никогда не судился лично с их авторами.

Московский корреспондент Антон Алексеев пояснил в интервью "АК", что инициатива появления такого закона может быть связана с желанием понравиться, продемонстрировать лояльность президенту страны. "В следующем году в России пройдут президентские выборы, которые наверняка вызовут новый шквал критики и осуждения в адрес Владимира Путина. Возможно, власть уже заранее хочет принять какие-то меры".

Он отметил, что нападок на президента России не стало больше, но они стали острее. "Если вспомнить недавнее интервью Дональда Тампа телеканалу Fox News, там ведущий открыто назвал президента России убийцей и поинтересовался у американского президента, мол, как вы будете с таким человеком взаимодействовать. В Кремле это вызвало жесткую реакцию. Дмитрий Песков тут же потребовал извинений, но это извинения принесены не были".