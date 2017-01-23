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Несколько десятков человек погибли при падении грузового самолета на дачный поселок под Бишкеком

Фотография с места происшествия. Фото: twitter.com
Cегодня 07:06
Рубрика: За рубежом

По данным Минздрава Киргизии 32 человека погибли при падении грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком.

В результате катастрофы, по данным МЧС, были повреждены более 15 домов, передает Би-Би-Си.

Ранее сообщалось о 15 погибших местных жителях, из которых шестеро детей, а также о трех погибших членах экипажа. Один из членов экипажа выжил, ему оказывается экстренная помощь.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 7:00 по местному времени. Самолет Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Boeing разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы, вылетев за ее пределы.

Официальные причины случившегося пока неизвестны. По данным источника Интерфакса, самолет мог не вписаться в полосу из-за сильного тумана.

На месте падения лайнера начался пожар. Спасатели продолжают работу по поиску пострадавших. По сведениям Интерфакса, число жертв может вырасти до 40 человек. На борту Boeing находились пять членов экипажа.

"На место падения самолета в Сокулукском районе выехал первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов", - сообщила РИА Новости представитель правительства республики Толгонай Стамалиева.

Аэропорта Манас закрыт из-за крушения грузового самолета, сообщила Интерфаксу пресс-служба аэропорта.

Ирина Киреева
Редактор

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