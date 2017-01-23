ВИДЕО: несколько десятков человек погибли при падении грузового самолета на дачный поселок под Бишкеком

Как минимум 37 человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком, сообщило министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии.

В результате катастрофы, по данным МЧС, были повреждены или полностью разрушены 32 дома, передает Би-Би-Си.

Также погибли три члена экипажа самолета. Четвертого члена экипажа нашли на месте крушения живым, но он скончался по пути в больницу.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 7:00 по местному времени. Транспортный самолет Boeing 747, принадлежащий авиакомпании MyCargo/ACT Airlines и зафрахтованный компанией Turkish Airlines, следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Boeing разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы, вылетев за ее пределы.

"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок", - сказал председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту Марат Аманкулов информационному агентству "24.kg".

Официальные причины случившегося пока неизвестны. По данным источника Интерфакса, самолет мог не вписаться в полосу из-за сильного тумана.

На месте падения лайнера начался пожар. Спасатели продолжают работу по поиску пострадавших. На борту Boeing находились пять членов экипажа.

"На место падения самолета в Сокулукском районе выехал первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов", - сообщила РИА Новости представитель правительства республики Толгонай Стамалиева.

Аэропорта Манас закрыт из-за крушения грузового самолета, сообщила Интерфаксу пресс-служба аэропорта.