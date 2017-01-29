Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись

Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.

До сих пор побои в семье считались в России уголовным преступлением, однако сторонники так называемых традиционных методов воспитания испугались, что за шлепок, данный ребенку, у них могут этого ребенка отобрать, передает "Актуальная камера +".

"Православная общественность просто предлагает нормально, разумно к этому подойти и не давать поводов для развала семьи. Все-таки одно дело - избиение детей, что безусловно уголовное преступление, с которым нужно бороться, и другое дело - шлепки по попе, постановка в угол. И из-за этого изымать детей из семей просто дико", - говорит директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Государство не должно лезть в семейные дела - эту идею поддержали и депутаты Госдумы.

"В семейные дела не нужно вмешиваться государству до той поры, пока там не происходит что-то незаконное. Все остальное - это, конечно, частное право и, безусловно, должно решаться внутри семьи", - считает председатель комитета по конституционному законодательству Госдумы России Павел Крашенинников.

Общественный деятель: от побоев страдают не только дети, но и бабушки

В результате Госдума намерена изменить закон так, чтобы побои, нанесенные члену семьи, в первый раз наказывались штрафом или административным арестом. В случае рецидива любителю распускать руки уже будет грозить уголовное наказание, то есть тюрьма. Но у идеи декриминализации семейного насилия нашлись и активные противники.

"Считается, что побои применяются только к детям. Побои - это синяки, ссадины, кровоподтеки, и это прямое насилие, которое может быть применено к любой категории лиц. И почему-то из этой дискуссии вынесли пенсионеров, которые наиболее часто страдают от насилия. И вынесли женщин. Родительское сообщество говорит, что нам нельзя шлепать детей - иначе у нас изымут детей. Это абсолютная чушь. Если органы опеки превышают свои права и обязанности, то надо заниматься тем, чтобы эти органы соответствовали законам Российской Федерации", - отмечает общественный деятель, основатель и руководитель фонда Human Capital Алена Попова.

Кстати, даже если дело о побоях в случае рецидива дойдет до уголовного преследования, то есть до суда, потерпевшая сторона должна будет за свой счет не только нанять адвоката, но и провести все необходимые экспертизы.

"Представьте себе побитую бабушку, которая должна изыскать деньги на адвоката, должна найти доказательства, должна доказывать это все в суде. Эту бабушку в суде просто доведут до сердечного приступа", - добавляет Попова.

Формальной статистики семейного насилия в России нет, однако активисты, занимающиеся этой темой, утверждают - ежегодно в России терпят побои от своих близких более 50 тысяч человек, из них почти 38 тысяч - женщины, более 11 тысяч - дети.

Юрист кризисного центра: закон пытаются усовершенствовать

Разумеется, семейное насилие - это не исключительно российская проблема. Однако столь популярные нынче в России традиционные ценности, выражаемые, в частности, пословицами типа "бьет - значит любит", "не выносить сор из избы", приводят к тому, что женщины, ставшие жертвами семейного насилия, зачастую просто не знают, куда обращаться за помощью. Между тем места, где такую помощь им могут оказать, в России есть, и их немало.

Например, кризисный центр помощи женщинам и детям финансируется из бюджета Москвы. Тут есть не только детские и взрослые психологи и врачи, но и различные кружки для детей, юридическая служба и даже парикмахерская. И, конечно, стационар, где женщина, в том числе с ребенком, которой в буквальном смысле слова некуда идти, может прожить от двух до четырех месяцев.

Это прозвучит несколько неожиданно, но мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра по вопросу декриминализации побоев кардинально разошлись.

"Каждый человек должен иметь право защищать свою жизнь и здоровье. На сегодняшний день таких механизмов у нас недостаточно, и если будет принята та инициатива о декриминализации, то эти механизмы станут еще менее эффективны, или попросту их просто не останется", - считает создатель проекта "Насилию.нет" Анна Ривина.

"Я считаю, что закон как раз пытаются усовершенствовать, просто не все люди знают о своих правах и обязанностях. Для этого и существует наш Центр", - говорит юрист Кризисного центра помощи женщинам и детям Татьяна Рябцева.

Психолог: нужно вести активную работу с мужчинами

Кстати, семейное насилие не всегда приводит к расставанию партнеров. Но только при условии, что решением проблемы занимаются обе стороны конфликта.

"Безусловно, должна быть работа с мужчинами. У нас проводится такая работа. У нас специальная мужская группа, психотерапевтическая. Проблема в том, что мужчины практически не обращаются к нам", - отмечает медицинский психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям Юлия Себелева.

Пока в кризисном центре пытаются помочь жертвам домашнего насилия, в общественном пространстве продолжается спор о декриминализации побоев.

"Под побоями понимаются телесные повреждения, которые не относятся даже к легким телесным повреждениям. Есть легкие, есть средние, есть тяжелые. Все остальное - это побои. То есть, это повреждения, никакого вреда для здоровья не несущие, никакой угрозы трудоспособности не представляющие. Поэтому их стоит декриминализировать", - высказывает свое мнение Силантьев.

"Это просто беспринципная политическая позиция. Вмсето того, чтобы попытаться сделать нормальной работу органов опеки и попечительства, а также судов, конечно, проще сказать так: "Да, знаете что, уважаемые родители - у нас плохо работают органы опеки и попечительства, потому мы разрешаем вам бить ваших детей". Что это за глупость?" - вопрошает Попова.

Глупость или нет - решать депутатам Госдумы, которые намерены в ближайшую среду принять во втором чтении закон о декриминализации побоев.

Эстонская статистика

Семейное насилие отнюдь не является исключительно российской проблемой. К сожалению, побои и издевательства над членами семьи не редкость и в Эстонии. Наиболее уязвимой группой населения в этом вопросе остаются женщины.

Ежедневно в нашей стране 252 женщины терпят физическое насилие и еще 33 - сексуальное. Две трети всех этих случаев происходит дома, за закрытыми дверями. Львиная доля случаев остается безнаказанными - в полицию о домашнем насилии сообщают лишь 10 процентов потерпевших женщин.

Почему же представительницы слабого пола не спешат обращаться за помощью к стражам порядка? 59% опрошенных в рамках социологического исследования считают свой случай чем-то несерьезным. 52% уверены: раз ситуация в итоге разрешилась, то и сообщать не о чем. 49% боится огласки. Треть женщин не заявляет о насилии из чувства стыда. 28% убеждены, что полицейские им просто не поверят. Расправы страшатся - 21%. И 14% женщин терпит насилие, чтобы не разрушать семью - из-за детей.

В итоге ежегодная статистика рисует нам цифры за гранью разумного. 44 тысячи потерпевших женщин в год. И шесть тысяч из них - с тяжелыми травмами и даже увечьями.

И, конечно, у семейного насилия есть и отдаленные последствия - в виде травмированной психики жертв бытового рукоприкладства. Так, усталость и слабость чувствуют 85% женщин. 84% легко теряют самообладание, 50% опрошенных мучает постоянная бессонница, а треть - преследуют мысли о суициде.