Иллюстративная фотография. фото: Reuters/Scanpix

В общежитии беженцев в Германии произошел пожар, задержаны пять подозреваемых Пять подозреваемых задержаны после пожара, который произошел в одном из общежитий для беженцев неподалеку от города Падерборна на западе Германии.

Задержания произошли в ночь на пятницу, 6 января. Правоохранительные органы не исключают, что подозреваемые, также проживающие в общежитии, по неосторожности могли поджечь матрасы, находящиеся в здании, передает dw.com.

В результате пожара более 30 человек с различными травмами были доставлены в больницы. Состояние одного оценивается как тяжелое. На месте была оказана помощь еще более 20 пострадавших.

Пожар начался в четверг, 5 января, после обеда в одном из бывших военных бараков. По сообщениям полиции, здание полностью уничтожено. Пожарные бригады сумели потушить огонь вечером. В пятницу ожидается прибытие следователей, которые осмотрят место происшествия. Всего в пострадавшем жилом комплексе живут около 500 беженцев.