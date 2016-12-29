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Генассамблея ООН приняла резолюцию о расследовании военных преступлений в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН 138 голосами «за» предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом. Фото: Scanpix/Reuters
Cегодня 08:34
Рубрика: За рубежом

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет помогать в документировании наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности.

За резолюцию проголосовали 105 государств-членов Ассамблеи. 15 государств, в том числе Россия, Китай, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, выступили против резолюции. Представители 52 стран воздержались, сообщила в четверг, 22 декабря, Русская служба Би-би-си.

Документом основывается "международный независимый и беспристрастный механизм" под покровительством ООН, который будет "собирать, обобщать, хранить и анализировать свидетельства нарушений международного гуманитарного права и нарушений прав человека и готовить документы в целях облегчения и ускорения справедливых и независимых уголовных процедур".

Генассамбеля попросила генерального секретаря ООН в течение 20 рабочих дней определить параметры работы механизма, а также "безотлагательно предпринять шаги, меры и действия", необходимые для того, чтобы он приступил к полноценной работе, передает ТАСС.

В резолюции подчеркивается, что механизм будет финансироваться за счет добровольных взносов и будет содействовать работе созданной в 2011 году независимой международной Комиссии по расследованию событий в Сирии, которая была основана в 2011 году при Совете ООН по правам человека.

Авторами резолюции выступили представители Лихтенштейна и Катара. Постоянный представитель Лихтенштейна в ООН Кристиан Венавесер выразил надежду, что резолюция станет "значимым шагом" для координации работы, которая ведется в ООН в связи с сирийскими событиями.

Правительство Сирии: решение ГА ООН нацелен на срыв национального примирения

Выступая на заседании, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как "грубое вмешательство во внутренние дела" его страны. По его словам, Генассамблея создала "опасный правовой прецедент", который будет использоваться для сведения счетов с неугодными режимами.

По мнению Джаафари, такая мера нацелена на "подрыв национального примирения и межсирийского политического диалога, который планируется возобновить в феврале 2017 года". Он также иронически поздравил Лихтенштейн за заключенный в ходе подготовки резолюции "нечестивый союз" с Катаром, который Дамаск обвиняет в поддержке террористов.

Россия: решение ГА ООН нелегитимно

В свою очередь заместитель постпреда РФ Евгений Загайнов выразил недовольство тем, что подготовка резолюции велась соавторами втайне, без подлинно открытых переговоров.

Он назвал решение о создании механизма нелегитимным, так как Генассамблея не вправе создавать органы, призванные помочь в расследовании преступлений, совершенных на территории государств-членов ООН. В результате любые материалы, собранные комиссией, не могут считаться уликами и не должны приниматься правоохранительными органами или судами, подчеркнул он.

Андрей Крашевский
Редактор

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