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На латвийско-российской границе возвели первые 23 км забора

Иллюстративная фотография. Фото: digidreamgrafix/Creative Commons
Cегодня 17:19
Рубрика: За рубежом

На границе Латвии с Россией установлено 23 километра забора для пресечения доступа нелегальных иммигрантов, работы по строительству которого начались в 2015 году.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает Delfi.

Работы по строительству забора были начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км — те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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