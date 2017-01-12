В Швейцарии открыто уголовное дело в связи с берлинским терактом

Цветы и свечи на рождественском рынке в Берлине. Фото: SIPA/Scanpix

Генеральная прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в связи с терактом в Берлине в отношении лиц, которые могли контактировать с организатором нападения на рождественскую ярмарку в столице Германии.

Из заявления гнепрокуратуры следует, что уголовное расследование начато на основании информации, полученной от властей других стран о нападении в Берлине 19 декабря, передает dw.com. Следователи проверяют возможные нарушения закона, запрещающего террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" на территории Швейцарии, а также нарушение запрета о поддержке криминальных организаций. Генпрокуратура работает в тесном сотрудничестве со швейцарской полицией и иностранными властями. Других подробностей пока не сообщается.

По данным прокуратуры Бельгии, уроженец Туниса Анис Амри, совершивший берлинский теракт, бежал из Германии в Италию через Нидерланды, Бельгию и Францию. По их данным, 21 декабря Амри на два часа остановился на железнодорожной станции на севере Брюсселя, а затем уехал в направлении Франции. Преступника опознали благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения. Других подробностей в прокуратуре в интересах следствия пока не сообщают.

19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. 22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.