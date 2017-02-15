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ЕС осудил закон о легализации израильских поселений на палестинских территориях

Строительство израильского поселения на Западном берегу реки Иордан. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 09:05
Рубрика: За рубежом

Европейский союз осуждает принятие парламентом Израиля "Закона об урегулировании", который позволит узаконить многочисленные жилые постройки израильтян на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

Об этом во вторник, 7 февраля, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Интерфакс.

"Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории", - говорится в заявлении.

По мнению главы европейской дипломатии, закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые являются незаконными в соответствии с международным правом, и при решении этого вопроса израильский парламент вышел за пределы своей юрисдикции.

Будучи реализованным, считает Могерини, закон помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт.

По данным ТАСС, за 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом Иордана в 1967 году Израиль возвел там около 120 поселений, а также еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и групп строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу - и легальных с точки зрения Израиля, и нелегальных - проживают около 600 тысяч израильтян.

Принятый израильским парламентом закон закрепляет отмену сноса нелегальных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения. Многие члены Конгресса и президент США Дональд Трамп осудили решение предыдущего американского президента Барака Обамы не блокировать принятие этой резолюции.

Андрей Крашевский
Редактор

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