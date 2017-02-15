ЕС осудил закон о легализации израильских поселений на палестинских территориях
Европейский союз осуждает принятие парламентом Израиля "Закона об урегулировании", который позволит узаконить многочисленные жилые постройки израильтян на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.
Об этом во вторник, 7 февраля, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Интерфакс.
"Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории", - говорится в заявлении.
По мнению главы европейской дипломатии, закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые являются незаконными в соответствии с международным правом, и при решении этого вопроса израильский парламент вышел за пределы своей юрисдикции.
Будучи реализованным, считает Могерини, закон помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт.
По данным ТАСС, за 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом Иордана в 1967 году Израиль возвел там около 120 поселений, а также еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и групп строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу - и легальных с точки зрения Израиля, и нелегальных - проживают около 600 тысяч израильтян.
Принятый израильским парламентом закон закрепляет отмену сноса нелегальных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.
23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения. Многие члены Конгресса и президент США Дональд Трамп осудили решение предыдущего американского президента Барака Обамы не блокировать принятие этой резолюции.
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