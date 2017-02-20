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Лучшим пресс-снимком года стала фотография убийцы российского посла

Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:16
Рубрика: За рубежом

Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило лауреатов 60-й по счету фотопремии. Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи получил премию за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает агентство, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству. Однако приз получила только фотография, на которой убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла, сообщила Русская служба новостей BBC.

Озбилиджи был одним из фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки. В итоге они попали во все ведущие мировые СМИ.

На конкурс World Press Photo этого года прислали работы 5034 фотографа из 125 стран мира.

Серия "Черные дни Украины" Валерия Мельникова, посвященная вооруженному конфликту на востоке Украины, победила в категории "Долгосрочные проекты".

С работами всех победителей можно ознакомиться на сайте World Press Photo.

Дина Малова
Редактор

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