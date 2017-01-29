Поезд сошел с рельсов на юго-востоке Индии: как минимум 36 погибших
Как минимум 36 человек погибли в результате крушения поезда в индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.
Семь вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции в округе Визианагарам. Многие пассажиры поезда до сих пор остаются под завалами, и спасатели опасаются, что число жертв может возрасти, передает Русская служба "Би-би-си".
Причины аварии поезда пока неизвестны. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в две близлежащие больницы.
Крушение произошло вечером в субботу, поезд направлялся из Джагдалпура в Бхубанешвар.
В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате крушения поезда в штате Уттар-Прадеш на севере страны. В марте 2015 года в результате железнодорожной аварии в том же штате погибли 39 человек.
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