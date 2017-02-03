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Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным

Video
Антон Алексеев
Cегодня 18:43
Рубрика: За рубежом

В России активно обсуждается тема возможного снятия или смягчения западных санкций. Экспертный центр - Институт Гайдара - представил доклад, в котором оценивается влияние ограничительных мер на российский финансовый сектор.

По мнению аналитиков Института Гайдара, для финансового рынка закрытие доступа к дешевым западным кредитам стало ударом, но к краху не привело и вряд ли приведет, передает "Актуальная камера".

"Мы видим, например, как эти санкции привели к активизации внутреннего долгового рынка. Облигационный рынок в последние годы бурно растет. И пока, если говорить о перспективе одного года-двух лет, какие-то серьезные ограничения с этой стороны вряд ли можно увидеть", - говорит научный сотрудник Академии народного хозяйства и государственной службы Павел Трунин.

О том, что низкие цены на нефть влияют на российскую экономику гораздо больше, чем санкции, говорилось не раз. Но даже если нефть подорожает, это не решит проблему отставания России от развитых стран, полагают эксперты.

"Как мы видели в ситуации 2011-2014 годов, когда цены на нефть были высокие, даже 100 долларов за баррель, уже тогда было понятно, что без каких-то реформ, при инерционном развитии, российская экономика все равно замедляется, и больше 2% она не растет", - поясняет директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский.

Получается, что роста без реформ быть не может, а реформы требуют денег, которых хватает на поддержание экономики на плаву, но не на развитие.

"В долгосрочной перспективе, за горизонтом 2020 года, нам сравнительно высокие темпы роста без иностранного капитала будет обеспечить сложно. Но мы предполагаем, что в том или ином виде постепенно эти финансовые санкции будут отменяться", - считает Трунин.

Это совпадает с прогнозами части российских чиновников, согласно которым часть санкций может быть снята с России уже к концу текущего года.

Виктор Сольц
Редактор

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