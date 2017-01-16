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В Женеве начались переговоры об объединения греческой и турецкой частей острова Кипр

Иллюстративное фото Фото: Scanpix/AFP
Cегодня 19:31
Рубрика: За рубежом

Заключить соглашение об объединении Кипра будет трудно, но это возможно, заявил специальный посланник ООН Эспен Барт Эйде перед началом переговоров о судьбе острова, разделенного на греческую и турецкую части в 1974 году. Переговоры начались в Женеве в понедельник под эгидой ООН. Посланник Организации Объединенных Наций подчеркнул, что ООН выступает в роли помощника, а не арбитра в переговорном процессе.

В переговорах принимают участие лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турков-кипритов Мустафа Акынджи. По словам Эспена Барта Эйда, они демонстрируют мужество и силу воли, сев за стол переговоров. "Мы сейчас находимся на финальной точке. Мы сейчас переживаем момент истины", - добавил он.

Лидеры двух частей Кипра должны обсудить вопросы разделения власти и вопросы безопасности, а также скорректировать границы. Предполагается, что в случае объединения Кипр будет существовать как единое, но федеративное государство, в котором власть будет поделена между представителями общин греческих и турецких киприотов, пишет Би-би-Си.

Первой в понедельник будет обсуждаться проблема собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Нужно договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию, а если будут денежные выплаты, то в каком объеме.

Кроме того, необходимо договориться, кто будет обеспечивать безопасность на севере острова, где сейчас находятся турецкие военные, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Еще два важных пункта переговоров: во-первых, кто будет гарантом выполнения соглашений, Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы. Во-вторых, как будет происходить ротация президентов и сможет ли президент-турок представлять Кипр на саммитах Евросоюза, членом которого является греческий Кипр.
До сих пор все попытки дипломатического урегулирования кипрской проблемы были безуспешными. Подготовка к встрече в Женеве продолжалась 19 месяцев, однако противоречия по ключевым вопросам еще только предстоит устранить на переговорах.

Если на переговорах будет достигнут прогресс, к ним присоединятся представители Британии, Греции и Турции, которые сейчас обеспечивают безопасность Кипра. Лондон в таком случае на переговорах будет представлять министр иностранных дел Борис Джонсон. Если появится шанс заключить мир, то уровень представительства может быть повышен до британского премьера Терезы Мэй, главы греческого правительства Алексиса Ципраса и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Остров был разделен на две части в 1974 году после турецкого вторжения, которому предшествовала попытка Афин инициировать переворот на Кипре. Одна треть острова на севере населена турецкими киприотами, а две трети на юге - греками.

Артур Тооман
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