Аэропорт Гамбурга был закрыт на час из-за странного запаха

Пассажиры во время эвакуации вынуждены были провести час на холоде. Фото: AFP/Scanpix

В воскресенье аэропорт Гамбурга был временно эвакуирован после того, как здание терминала заполнил странный запах, а находившиеся внутри люди начали жаловаться на тошноту, затрудненное дыхание и раздражение глаз.

Аэропорт полностью закрыли в 11:30 по Гринвичу (13:30 по восточноевропейскому времени) и вновь открыли через час, передает Би-би-си.

Это время пассажирам пришлось провести на улице при минусовой температуре, а некоторые рейсы, летевшие в Гамбург по данным сайта flightradar24.com были отведены в другие аэропорты.

"Была проблема с запахом в центральной зоне контроля, где проверяют багаж пассажиров", - заявил представитель гамбургской полиции.

Сейчас прибывшие на место спасатели работают с людьми, которые жаловались на недомогание и боль в глазах. Расследование причин произошедшего продолжается.

По версии газеты Bild, вещество могло попасть в здание аэропорта через систему вентиляции.