Автомобиль после взрыва. Фото: Луганскинформцентр

Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.

В пресс-службе народной милиции ЛНР произошедшее назвали терактом.

"4 февраля в 07:50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - приводит агентство сообщение народной милиции.

Еще одной жертвой взрыва стал человек, находившийся в автомобиле вместе с Анащенко. О его личности пока не сообщается.

Официальный представитель народной милиции подполковник Андрей Марочко заявил, что к взрыву причастны спецслужбы Украины. "Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - цитирует слова Марочко Луганскинформцентр.