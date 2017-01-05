США ввели новые санкции против России и высылают 35 российских дипломатов

Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: AFP/Scanpix

США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемых российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Доступ к двум дипмиссиям будет закрыт всем российским должностным лицам с полудня пятницы.

США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки

США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки против американской избирательной системы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов США, передает ТАСС.

Отмечается, что США ввели санкции против ФСБ, ГРУ Генштаба РФ.

В новый американский черный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Все они, по данным ведомства США, работают в ГРУ Генштаба ВС РФ. В одном перечне с ними - Алексей Белан, приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

Американские санкции, принятые в четверг в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками, являются "необходимым и адекватным ответом", говорится в заявлении президента США Барака Обамы.