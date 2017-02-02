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Кайтселийт проведет онлайн-семинары в Славянске и Краматорске

AP/Scanpix
Cегодня 16:55
Рубрика: За рубежом

Во вторник, 31 января, в Славянске и Краматорске для представителей украинских патриотических организаций, представителей Вооруженных Сил и МВД Украины, воинов-добровольцев, будет проходить вебинар (онлайн-семинар) с участием представителей Кайтселийта.

Вебинар начнется в 13:00. В Славянске он пройдет в информационно-ресурсном центре “Окно в Америку” Центральной библиотеки города, а в Краматорске - в Антикризисном медиацентре, сообщается на сайте Славянска.

Во время вебинара эстонские инструкторы расскажут украинским коллегам о том, как на практике структуры добровольцев в Эстонии с 1918 года интегрированы в общую структуру госбезопасности Эстонии и какие правовые условия для этого существуют.

Целью вебинара является изучение украинской стороной эстонского опыта организации государственной обороны с возможностью его дальнейшей адаптации под украинские реалии и имплементации в структуру обороны Украины.

Организаторы вебинара - Кайтселийт и движение "Сильные Громады" при содействии Центральной библиотеки Славянска и Антикризисного медиацентра (Краматорск).

Кайтселийт (Союз Обороны Эстонии) наряду с Вооруженными Силами Эстонской Республики входит в состав Сил обороны Эстонии.

Славянск и Краматорск - города Донецкой области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Виктор Сольц
Редактор

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