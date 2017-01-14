Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix

Десятки людей погибли и получили ранения в субботу, 7 января, в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Аазаз в 7 километрах от турецкой границы.

По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека (SOHR), погибли по меньшей мере 43 человека.По сообщению турецкого агентства Anadolu, погибли не менее 60 человек, еще 50 получили ранения. Автомобиль взорвался на площади у местного суда, передает dw.com.

Аазаз контролируется силами сирийской вооруженной оппозиции. Среди погибших есть и повстанцы, однако большинство жертв, по данным агентств – это мирные жители.

В первой половине 2016 года за город велись ожесточенные бои между сирийской оппозицией и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). В октябре и ноябре в Аазазе произошло несколько терактов с десятками жертв. Ответственность за них взяло на себя ИГ.