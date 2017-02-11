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Марин Ле Пен начинает предвыборную кампанию за пост президента Франции

Марин Ле Пен на открытии митинга в Лионе. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 15:54
Рубрика: За рубежом

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проводит двухдневный митинг в Лионе, с которого официально начинается ее избирательная кампания за пост главы государства.

На митинге Ле Пен изложит свою предвыборную платформу в надежде, что обещания защитить избирателей от глобализации повысят ее шансы на избрание президентом Франции на самых непредсказуемых выборах за несколько последних десятилетий, сообщило в субботу, 4 февраля, агентство Reuters.

Накануне "Национальный фронт" опубликовал предвыборный манифест, в котором изложены 144 обещания. Ле Пен предлагает выйти из зоны евро, ввести налоги на трудовые договоры для иностранцев, понизить пенсионный возраст и поднять некоторые социальные выплаты, одновременно снизив налоги для малых предприятий, а также подоходный налог.

Кроме того, Ле Пен обещает увеличить численность полиции на 15 000 человек, построить больше тюрем, сократить миграцию, выйти из командных структур НАТО и предоставлять определенные права, включая бесплатное образование, только гражданам Франции.

"Цель этой программы — вернуть Франции свободу, а народу — голос", - сказала лидер "Национального фронта".

В случае избрания Ле Пен предложит превратить Европейский союз в сообщество национальных государств без единой валюты и вернуть в нем пограничный контроль, а если ЕС откажется — то провести референдум о выходе Франции из состава сообщества.

Наиболее вероятным победителем президентской гонки сейчас считается независимый кандидат Эммануэль Макрон. Он выдвинулся на первый план после коррупционного скандала, подорвавшего позиции прежнего фаворита — кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Большинство экспертов уверены, что кандидат от социалистов Бенуа Амон не имеет шансов на победу.

По данным опросов, Ле Пен может получить наибольшее число голосов в первом туре выборов, который состоится 23 апреля. Тем не менее, ее ждет поражение во втором туре, который состоится 7 мая и в котором примут участие два кандидата, набравшие больше всех голосов в первом туре.

Андрей Крашевский
Редактор

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