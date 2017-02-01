Эстония заняла 22 место в рейтинге наименее коррумпированных стран мира

Рейтинг наименее коррумпированных стран мира. Фото: www.transparency.org

В рейтинге восприятия коррупции, который опубликовала международная организация Transparency International (TI), Эстония поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

Позиции страны улучшились по сравнению с 2015 годом — Эстония поднялась с 23 строчки в рейтинге на 22.

Однако сам индекс восприятия коррупции не изменился и так же, как и год назад, составил 70 баллов из 100.

Лидерами рейтинга Transparency International за прошлый год стали Новая Зеландия и Дания, набравшие по 90 баллов, за ними следуют Финляндия и Швеция (89 и 88 баллов).

Позиция России ухудшилась по сравнению с 2015 годом, страна заняла 131-ое место вместо прежней 119 строчки. Соседи России по рейтингу – Иран, Непал, Украина и Казахстан.

США заняли 18 место с 74 баллами, уступив, в частности, Канаде (9-е место, 82 балла) и Великобритании с Германией (обе заняли 10 место и набрали по 81 баллу).

В рейтинге Transparency International страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий. TI регулярно представляет индекс восприятия коррупции с 1995 года.