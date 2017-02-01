logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстония заняла 22 место в рейтинге наименее коррумпированных стран мира

Рейтинг наименее коррумпированных стран мира. Фото: www.transparency.org
Cегодня 12:09
Рубрика: За рубежом

В рейтинге восприятия коррупции, который опубликовала международная организация Transparency International (TI), Эстония поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

Позиции страны улучшились по сравнению с 2015 годом — Эстония поднялась с 23 строчки в рейтинге на 22.

Однако сам индекс восприятия коррупции не изменился и так же, как и год назад, составил 70 баллов из 100.

Лидерами рейтинга Transparency International за прошлый год стали Новая Зеландия и Дания, набравшие по 90 баллов, за ними следуют Финляндия и Швеция (89 и 88 баллов).

Позиция России ухудшилась по сравнению с 2015 годом, страна заняла 131-ое место вместо прежней 119 строчки. Соседи России по рейтингу – Иран, Непал, Украина и Казахстан.

США заняли 18 место с 74 баллами, уступив, в частности, Канаде (9-е место, 82 балла) и Великобритании с Германией (обе заняли 10 место и набрали по 81 баллу).

В рейтинге Transparency International страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий. TI регулярно представляет индекс восприятия коррупции с 1995 года. 

 

Дина Малова
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Ляэне-Вирумаа создадут государственную гимназию
 foto
Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно
 foto
Совет ERR объявил конкурс по поиску нового руководителя

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек