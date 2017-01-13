Малайзия прекратит поиски пропавшего весной 2014 года самолета через две недели

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В пятницу министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай сообщил о прекращении поисков пропавшего малазийского самолета через две недели, после прекращения поисковой операции на территории в 120 000 квадратных километров, где предположительно упал самолет, сообщил Reuters.

"Окончательный доклад об операции, подготовленный координатором поисков, Австралийским бюро транспортной безопасности (ATSB), будет готов через неделю или две. Отчет также будет доступен онлайн. Все решения, основанные на отчете, будут приняты позже", - сообщил Лиоу Тионг Лай.

"Три страны, имеющие отношение к поискам, Малайзия, Автралия и Китай, встретятся до 28 января для принятия решения о дальнейших действиях", - добавил он.



Всего было найдено 33 обломка, предположительно являющихся частью исчезнувшего самолета, в том числе часть крыльев и хвоста. Части самолета были найдены у берегов Маврикия, на французском острове Реюньон, в Мозамбике, Танзании и Южной Африке, написал Reuters.

Самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез 8 марта 2014 года спустя 40 минут после вылета, когда находился над Южно-Китайским морем.