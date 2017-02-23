СМИ: американская разведка скрывала данные от Трампа

От Дональда Трампа могли скрывать секретные данные. Фото: AFP/Scanpix

Высокопоставленные сотрудники американской разведки скрывали от президента США Дональда Трампа методы сбора информации и ее источники.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в частности, речь идет о способах слежки за главами иностранных государств. Практика сокрытия источника существовала и раньше, это делалось для его защиты. Однако, в любом случае, до руководства страны доводилась содержательная часть донесений.

Как отмечает WSJ, пока неясно, сколько раз американские спецслужбы придерживали важные данные, предназначенные для первого лица государства.