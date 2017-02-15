Президенты стран Балтии планируют в феврале встретиться с новым вице-президентом США

Вице-президент США Майк Пенс. Фото: Reuters/Scanpix

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.

"В ходе визита в Мюнхен планируется встреча президентов трех Балтийских государств с вице-президентом США", - говорится в сообщении.

Другой информации о планирующейся встрече не приводится. Встреча намечается на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 17-19 февраля.

В условиях напряженности в связи с российской угрозой страны региона Балтийского моря стремятся получить заверения новой администрации США относительно обязательств по обороне. У них вызвали обеспокоенность заявления президента США Дональда Трампа об "устаревшей" НАТО и утверждения о том, что решения о защите союзников по блоку он будет принимать только после того, как взвесит, выполняют ли они свои обязательства.