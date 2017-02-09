Британское правительство опубликовало план по выходу страны из ЕС

Лондон. Фото: Postimees/Scanpix

Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним". "Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй. В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе "брексита".

В документе правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами. Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны, сообщает Би-Би-Си.

Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС. Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с "брекситом". Правительство хочет, чтобы результат "брексита" был выгоден как для Британии, так и для ЕС. Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску "брексита". В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации "белой книги" по нему пройдут еще несколько дебатов.

Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать "брексит" без одобрения парламента. Сейчас правительство пытается добиться скорейшего одобрения депутатами законопроекта о "брексите".

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало "брексит". Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.