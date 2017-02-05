Ангела Меркель. Фото: Reuters/Scanpix

Многие мировые лидеры резко осудили решение президента США Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.

С резким осуждением этого решения выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-служба Меркель распространило заявление, в котором говорится, что борьба с терроризмом не может использоваться в качестве оправдания того, что представители определенных наций или вероисповедания автоматически подпадают под подозрение, передает в воскресенье Би-би-си.

Мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, назвал этот запрет постыдным и жестоким. Эта новая политика, по его словам, полностью сводит на нет такие ценности, как свобода и терпимость, на которых основана Америка.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил свое отношение к решению Трампа в "Твиттере", заверив, что канадские власти будут по-прежнему давать прибежище тем, кто "бежит от преследования, терроризма и войны".

Ранее Министерство по национальной безопасности США заявило, что запрет будет касаться и тех граждан из перечисленных семи стран, которые имеют двойное гражданство.

Однако канадские власти заявляют, что на людей с канадским паспортом это распространяться не будет.