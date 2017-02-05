logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Мировые лидеры осудили указ Трампа о запрете на въезд мусульман в США (1)

Ангела Меркель. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 13:59
Рубрика: За рубежом

Многие мировые лидеры резко осудили решение президента США Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.

С резким осуждением этого решения выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-служба Меркель распространило заявление, в котором говорится, что борьба с терроризмом не может использоваться в качестве оправдания того, что представители определенных наций или вероисповедания автоматически подпадают под подозрение, передает в воскресенье Би-би-си.

Мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, назвал этот запрет постыдным и жестоким. Эта новая политика, по его словам, полностью сводит на нет такие ценности, как свобода и терпимость, на которых основана Америка.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил свое отношение к решению Трампа в "Твиттере", заверив, что канадские власти будут по-прежнему давать прибежище тем, кто "бежит от преследования, терроризма и войны".

Ранее Министерство по национальной безопасности США заявило, что запрет будет касаться и тех граждан из перечисленных семи стран, которые имеют двойное гражданство.

Однако канадские власти заявляют, что на людей с канадским паспортом это распространяться не будет.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 28.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше
 foto
Генсеком Партии реформ стал Райт Пихельгас
 foto
В Нарве открылась Лаборатория предпринимательства

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным