Бывший лидер Ирана Рафсанджани скончался на 83-м году жизни

Али Акбар Хашеми Рафсанджани (1934-2017). Фото: AFP/Scanpix

Ранее стало известно, что известный иранский деятель был госпитализирован из-за проблем с сердцем, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Рафсанджани занимал пост президента страны с 1989 по 1997 год. Он был ведущим иранским политиком и даже после ухода с должности играл важную роль в государстве. Он поддерживал действующего президента Ирана Хасана Рухани.

После ухода с должности президента Рафсанджани занимал пост председателя Совета по целесообразности, который является консультативным органом при аятолле Хомейни, и также являлся председателем Исламского консультативного совета Ирана.

Рафсанджани родился в 1934 году. До Исламской революции пять раз отсидел в тюрьме за антиправительственную деятельность, после революции 1979 года вошел в состав переходного кабинета министров. В августе 1989 года был избран президентом и пробыл на этом посту два срока.