В Германии задержан вербовщик ИГ, создававший террористическую сеть

Полиция Германии. Фото: Reuters/Scanpix

В ходе масштабной антитеррористической операции в федеральной земле Гессен задержан 36-летний гражданин Туниса, которого прокуратура ФРГ подозревает в активном взаимодействии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), контрабанде людей и формировании террористической сети, которая планировала атаки в Германии.

Об этом сообщили представители генеральной прокуратуры ФРГ в среду, 1 февраля, во Франкфурте-на-Майне, передает служба новостей Deutsche Welle.

Прокуратура уже выдала ордер на арест задержанного. По ее информации, конкретных объектов, где должно было произойти нападение, задержанный выбрать не успел. Планирование теракта удалось пресечь на ранней стадии.

Задержание произошло в рамках крупной операции, в которой были задействованы более тысячи сотрудников правоохранительных органов.

В поле зрения полиции попала группа подозреваемых в составе 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Были проведены обыски на 54 различных объектах, включая частные квартиры, офисы фирм и мечети в целом ряде городов, в том числе во Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе, Дармштадте, Лимбург-ан-дер-Лане и Висбадене.