Трамп назвал два правила своей администрации
Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — "покупай американское" и "нанимай американцев". Об этом политик написал в четверг, 29 ноября, на своей странице в Instagram.
26 декабря соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что новый американский лидер может отменить после инаугурации около 70 процентов указов, подписанных президентом Бараком Обамой, передает Лента.
Выборы американского президента состоялись 8 ноября, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января.
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