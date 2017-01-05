Трамп назвал два правила своей администрации

Только 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей Эстонии опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт, а по мнению 11% Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.