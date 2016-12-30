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LIVE: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина

В декабре 2015 года пресс-конференция Путина продилалсь 3 часа 8 минут. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 07:57
Рубрика: За рубежом

В пятницу, 23 декабря, в 11 часов по восточноевропейскому времени начнется традиционная встреча российского президента Владимира Путина с журналистами. Она пройдет уже в 12-й раз.

Изначально большая пресс-конференция Путина должна была состояться в четверг, но из-за прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым ее отложили на сутки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что представители СМИ с пониманием отнеслись к переносу пресс-конференции, передает ТАСС.

"Традиционно много журналистов из регионов, им придется на сутки продлить пребывание в Москве. Конечно, это будет непросто для многих сделать, но, в то же время, обстоятельства, которые подвинули президента на такое решение, конечно, воспринимаются всеми с пониманием", - сказал Песков.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано, как уже передавал rus.err.ee, рекордное количество журналистов - 1437. В списке есть и эстонские журналисты. Из них двое - представители ERR. Это корреспондент и ведущий "Актуальной камеры" Неэме Рауд, а также оператор и репортер "АК" Антон Алексеев.

Еще одним представителем Эстонии станет регулярный гость пресс-конференций Путина - главред "Радио Палдиски" Олег Тесла. Три года назад Тесла задал Путину вопрос, на который президент России начал отвечать по-эстонски: "Tere-tere, vana kere".

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра, с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году Путин возобновил практику проведения больших пресс-конференций.


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