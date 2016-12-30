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В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Video
Антон Алексеев
Bчера 07:57 Обновлено 18:22
Рубрика: За рубежом

В пятницу, 23 декабря, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, которая стала для него уже 12-й по счету.

Первоначально большая пресс-конференция Путина была запланирована на четверг, но из-за прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым ее отложили на сутки.

Для освещения пресс-конференции Путина было аккредитовано, как уже передавал rus.err.ee, рекордное количество журналистов - 1437. В списке были и эстонские журналисты. Из них двое - представители ERR. Это корреспондент и ведущий "Актуальной камеры" Неэме Рауд, а также оператор и репортер "АК" Антон Алексеев.

Еще одним представителем Эстонии стал регулярный гость пресс-конференций Путина - главред "Радио Палдиски" Олег Тесла. Три года назад Тесла задал Путину вопрос, на который президент России начал отвечать по-эстонски: "Tere-tere, vana kere".

В этом году пресс-конференция продолжалась 3 часа 50 минут, в течение которых глава российского государства успел ответить на 62 вопроса.

Основная часть пресс-конференции Путина была традиционно посвящена внутриполитическим вопросам, но по сравнению с прошлогодней пресс-конференцией, в этом году Владимир Путин уделил гораздо больше времени внешнеполитической тематике, и, в первую очередь, взаимоотношениям России с Соединенными Штатами, сообщила "Актуальная камера".

По словам Путина, никто не подвергает сомнению абсолютное военное превосходство США в современном мире, но Россия в настоящее время способна защитить себя от любого агрессора. "Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. Но мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора. Что такое "агрессор"? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора - я могу и сейчас повторить это", - сказал российский президент.

Отвечая на вопросы о ситуации на Украине и в Сирии, российский лидер традиционно подчеркнул стремление Москвы к мирному разрешению обоих кризисов. Операцию же в Алеппо, которую некоторые западные страны приравнивают к военному преступлению, Владимир Путин назвал крупнейшей международной гуманитарной акцией.

"Это крупнейшая — я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали — это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства — ну и при нашем самом активном участии", - сказал он.

Путин вновь повторил, что Россия готова открыть свой рынок для европейской сельхозпродукции в случае, если Запад отменит введенные против России санкции.

"Мы с удовольствием пойдем на все отмены — хотя сельхозпроизводители призывают нас этого не делать, российские сельхозпроизводители — в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции", - заявил президент РФ.

Он ушел от прямого ответа на вопрос о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в 2018 году, сказав, что говорить об этом пока рано.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра, с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году Путин возобновил практику проведения больших пресс-конференций.

Полная видеозапись пресс-конференции.

Сергей Михайлов
Редактор

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