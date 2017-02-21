Войска Западного военного округа России приведены в полную боевую готовность

Российские военные. Иллюстративное фото. RIA Novosti/Scanpix/Kirill Braga

В соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) России генерал-лейтенанта Виктора Астапова 14 февраля началась внезапная проверка соединений и воинских частей округа. В полную боевую готовность приведены все сухопутные силы, авиация и военно-морские силы Лениградской базы.

В высшую степень боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригада армейской авиации, подразделения обеспечения, Ленинградская военно-морская база (ЛВМБ), задействованы также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.

В настоящее время военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению, сообщило Министерство обороны России.

На специализированном полигоне в Ленинградской области уже развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба Западного военного округа.

В рамках проверки сухопутных войск началась внезапная проверка боеготовности военно-морских сил Ленинградской военно-морской базы (ВМБ).

В ходе мероприятий по тревоге подняты органы военного управления базы, а также экипажи кораблей соединения охраны водного района. К проверке также привлечены управление Ленинградской ВМБ и силы соединения охраны кораблей водного района.

Ледокольные суда и буксиры вспомогательного флота произведут колку льда и расчистку от него водной акватории для вывода боевых кораблей в заданные районы Балтийского моря.

С экипажами проводятся учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне в пунктах базирования.

К выполнению задач привлекаются малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики. Всего — более 10 кораблей и судов обеспечения.