logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Минобороны Литвы сообщило о дислокации в стране военного спецназа США, Минобороны Эстонии тему не комментирует

военные Сил спецопераций (ССО) США. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:34
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Поскольку из-за действий России ухудшилась ситуация в сфере безопасности Литвы, в стране были дислоцированы военные Сил спецопераций (ССО) США, подтвердило во вторник министерство обороны Литвы.

"Пребывание военных ССО США в Литве является одной из мер сдерживания и формой долгосрочного тесного сотрудничества с вооруженными силами США. Они прибыли в регион по нашему приглашению и пробудут столько, сколько это потребует ситуация в сфере безопасности в регионе", - сообщила BNS представитель по связям с общественностью министерства обороны Литвы Аста Галдикайте.

О прибытии в Балтийские страны военных ССО США в воскресенье сообщила американская газета The New York Times . По информации которой, несколько десятков военных прибыли в последние месяцы.

Министерство сообщило, что военные ССО Литвы и США участвуют в различных двухсторонних и многосторонних учениях в Литве и в регионе, это способствует "улучшению взаимодействия, укреплению оборонных способностей и демонстрирует твердые обязательства США перед нашим регионом".

Силы спецопераций двух стран сотрудничали в миссии на юге Афганистана в 2002-2015 годах.

Глава Департамента госбезопасности, бывший командующий ССО Литвы Дарюс Яунишкис сообщил журналистам в сейме во вторник, что "дислокация является строгим ответом России, свидетельствующим о том, что НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в этом регионе".

После того, как Россия аннексировала украинский Крым, с 2014 года в Литве, Латвии и Эстонии размещено по роте военных США, в этом году США планирует направить в Восточную Европу еще одну бригаду.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании вызвал беспокойство в Европе, когда заявил, что решение об обороне союзников примет только после оценки того, выполняют ли они свои обязательства. Литва и США надеются подписать договор о статусе военных до инаугурации Трампа.

Министерство обороны Эстонии не комментирует пребывание в стране военных Сил спецопераций (ССО) США

По сообщению Министерства обороны Эстонии, информация касающаяся пребывания военных Сил спецопераций США в Эстонии не является открытой.

"Непосредственное сотрудничество между спецподразделениями США и Силами обороны Эстонии как в Эстонии, так и в операциях за рубежом продолжается в течение многих лет и будет продолжаться и дальше. Информация о деятельности ССО США здесь и о численности этих подразделений не является публичной", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны BNS, передает новостной портал ERR.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 03.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
В этом году снова изменится формат госэкзамена по математике
 foto
Исследование: Горхолл - лучшее место для строительства международного конференц-зала
 foto
Ханно Певкур: надеюсь, что в новом году Партия реформ будет больше общаться с русскоязычными жителями Эстонии

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле
 foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом