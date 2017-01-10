военные Сил спецопераций (ССО) США. Фото: AFP/Scanpix

Поскольку из-за действий России ухудшилась ситуация в сфере безопасности Литвы, в стране были дислоцированы военные Сил спецопераций (ССО) США, подтвердило во вторник министерство обороны Литвы.

"Пребывание военных ССО США в Литве является одной из мер сдерживания и формой долгосрочного тесного сотрудничества с вооруженными силами США. Они прибыли в регион по нашему приглашению и пробудут столько, сколько это потребует ситуация в сфере безопасности в регионе", - сообщила BNS представитель по связям с общественностью министерства обороны Литвы Аста Галдикайте.

О прибытии в Балтийские страны военных ССО США в воскресенье сообщила американская газета The New York Times . По информации которой, несколько десятков военных прибыли в последние месяцы.

Министерство сообщило, что военные ССО Литвы и США участвуют в различных двухсторонних и многосторонних учениях в Литве и в регионе, это способствует "улучшению взаимодействия, укреплению оборонных способностей и демонстрирует твердые обязательства США перед нашим регионом".

Силы спецопераций двух стран сотрудничали в миссии на юге Афганистана в 2002-2015 годах.

Глава Департамента госбезопасности, бывший командующий ССО Литвы Дарюс Яунишкис сообщил журналистам в сейме во вторник, что "дислокация является строгим ответом России, свидетельствующим о том, что НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в этом регионе".

После того, как Россия аннексировала украинский Крым, с 2014 года в Литве, Латвии и Эстонии размещено по роте военных США, в этом году США планирует направить в Восточную Европу еще одну бригаду.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании вызвал беспокойство в Европе, когда заявил, что решение об обороне союзников примет только после оценки того, выполняют ли они свои обязательства. Литва и США надеются подписать договор о статусе военных до инаугурации Трампа.

Министерство обороны Эстонии не комментирует пребывание в стране военных Сил спецопераций (ССО) США

По сообщению Министерства обороны Эстонии, информация касающаяся пребывания военных Сил спецопераций США в Эстонии не является открытой.

"Непосредственное сотрудничество между спецподразделениями США и Силами обороны Эстонии как в Эстонии, так и в операциях за рубежом продолжается в течение многих лет и будет продолжаться и дальше. Информация о деятельности ССО США здесь и о численности этих подразделений не является публичной", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны BNS, передает новостной портал ERR.