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Генсек ООН: доходы ИГ от продажи нефти в 2016 году сократились вдвое

Боевики ИГИЛ. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 21:32
Рубрика: За рубежом

Террористическая группировка "Исламское государство" в 2016 году заработала около 260 млн долларов на незаконной продаже нефти – почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном в понедельник докладе, посвященном противодействию ИГ.

По его словам, финансовое положение ИГ продолжает ухудшаться из-за оказываемого на группировку военного давления, а также внутренних проблем, связанных с хищением средств и коррупцией, передает ТАСС.

В отчете, который будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности 7 февраля, Гутерриш отметил, что ИГ вынуждена действовать в условиях кризисного" бюджета, а ее способность привлекать новых членов уменьшилась, при этом бойцы все чаще покидают поле боя. Кроме того, подчеркнул генсек ООН, группировка продолжает устанавливать многочисленные поборы и штрафы, в то время как бичом для нее по-прежнему является внутренняя коррупция и воровство. Он привел данные Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), согласно которым ИГ наложила штрафы на тех, кто нелегально продает сигареты в Мосуле, при этом размер взыскания для мелких контрабандистов составляет от 30 до 50 долларов.

Тем не менее, основным источником дохода (по данным ООН, около 70-80%) для группировки остается незаконная торговля углеводородами, а также поборы и налоги с населения контролируемых террористами районов Ирака и Сирии. "Вместе с тем в 2016 году ее доходы от углеводородных ресурсов заметно сократились. По оценкам МООНСИ, незаконная продажа нефти, в основном из месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, принесла ИГИЛ около 260 млн долларов, по сравнению с 500 млн долларов в 2015 году", – написал Антониу Гутерриш.

Как заявил Гутерриш, несмотря на трудности с получением доходов, группировка имеет достаточно средств для продолжения борьбы, причем многие фанатичные боевики, как представляется, готовы вести бои без зарплаты.

Кроме того, генсек ООН обратил внимание и на другие источники прибыли ИГ, к которым относятся, в том числе, похищения людей с целью получения прибыли, расхищение культурных и исторических памятников, а также внешние пожертвования, продажа электроэнергии и сельскохозяйственной продукции и торговля людьми.

Ирина Киреева
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