В результате взрыва в столице Сомали погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли и 40 ранены в результаты взрыва в столице Сомали, Могадишо.
Как сообщили в администрации города, в одном из его южных кварталов - Мадине - взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Русская служба Би-би-си.
Взрыв также повредил окружающие здания.
Ответственности за взрыв никто на себя не взял, но основные подозреваемые - группировка "аль-Шабаб".
Это первое подобное нападение с тех пор, как в феврале был избран новый президент страны - Мохаммед Абдуллахи Мохаммед. В субботу лидер "аль-Шабаб" Шейх Хассан Якуб заявил, что целью группировки станет каждый сторонник нового президента.
По словам свидетелей, взрыв произошел на заполненном перекрестке с магазинами и ресторанами.
Администрация нового президента Сомали делает ставку на международную поддержку, сейчас под ее контролем находится не вся территория страны.
В 2011 году группировку "аль-Шабаб" вытеснили из Могадишо, однако в сельских районах ее сторонники по-прежнему активны.
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