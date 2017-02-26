В результате взрыва в столице Сомали погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли и 40 ранены в результаты взрыва в столице Сомали, Могадишо. Фото: REUTERS/Scanpix

По меньшей мере 16 человек погибли и 40 ранены в результаты взрыва в столице Сомали, Могадишо.

Как сообщили в администрации города, в одном из его южных кварталов - Мадине - взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Русская служба Би-би-си.

Взрыв также повредил окружающие здания.

Ответственности за взрыв никто на себя не взял, но основные подозреваемые - группировка "аль-Шабаб".

Это первое подобное нападение с тех пор, как в феврале был избран новый президент страны - Мохаммед Абдуллахи Мохаммед. В субботу лидер "аль-Шабаб" Шейх Хассан Якуб заявил, что целью группировки станет каждый сторонник нового президента.

По словам свидетелей, взрыв произошел на заполненном перекрестке с магазинами и ресторанами.

Администрация нового президента Сомали делает ставку на международную поддержку, сейчас под ее контролем находится не вся территория страны.

В 2011 году группировку "аль-Шабаб" вытеснили из Могадишо, однако в сельских районах ее сторонники по-прежнему активны.