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В давке на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек

Иллюстративное фото.
Cегодня 14:03
Рубрика: За рубежом

По меньшей мере 17 человек погибли и десятки пострадали в давке, произошедшей на футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам медиков, в инциденте пострадали 76 человек, 17 из которых скончались, передает ТАСС.

Давка произошла, когда сотни болельщиков прибыли на стадион, чтобы посмотреть матч между местной командой "Санта Рита" и клубом "Рекреативо" из Либолы. В итоге встреча не была отменена, а "Рекреативо" одержал победу со счетом 1:0.

УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в давке на стадионе в Анголе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семьям погибших в давке на стадионе в Анголе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"УЕФА хотел бы выразить свою солидарность с Федераций футбола Анголы после трагической давки, которая произошла на футбольном стадионе в Уиге прошлой ночью, - сказал президент УЕФА Александр Чеферин. - Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших".

Надежда Берсенёва
Редактор

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