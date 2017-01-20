На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные 90 млн долларов
На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа были собраны пожертвования на рекордную сумму свыше 90 млн долларов, включая миллионное подношение от корпорации Boeing.
Об этом в пятницу, 13 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на британский телеканал Sky News.
"Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему", - заявил Стив Керриган, который возглавлял процесс организации инаугурации президента Барака Обамы в 2009 и 2013 годах.
По данным телеканала, в 2009 году было собрано около 55 млн, а в 2013 году – 43 млн долларов. Sky News отмечает, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность.
При этом корпорация Boeing пожертвовала почти миллион, а Chevron – около 500 000 долларов. В свою очередь на инаугурацию будет выделено почти 5 млн долларов государственных средств. Также государственные средства будут направлены на обеспечение безопасности инаугурации, включая привлечение для охраны свыше 5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. резервистов Национальной гвардии.
Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.
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