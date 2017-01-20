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На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные 90 млн долларов

Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции Фото: ABC News
Cегодня 20:56
Рубрика: За рубежом

На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа были собраны пожертвования на рекордную сумму свыше 90 млн долларов, включая миллионное подношение от корпорации Boeing.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на британский телеканал Sky News.

"Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему", - заявил Стив Керриган, который возглавлял процесс организации инаугурации президента Барака Обамы в 2009 и 2013 годах.

По данным телеканала, в 2009 году было собрано около 55 млн, а в 2013 году – 43 млн долларов. Sky News отмечает, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность.

При этом корпорация Boeing пожертвовала почти миллион, а Chevron – около 500 000 долларов. В свою очередь на инаугурацию будет выделено почти 5 млн долларов государственных средств. Также государственные средства будут направлены на обеспечение безопасности инаугурации, включая привлечение для охраны свыше 5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. резервистов Национальной гвардии.

Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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