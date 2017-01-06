Калининградским служащим запретили использовать иностранные интернет-сервисы

Логотип Skype. Scanpix/AP

Муниципальные служащие в Калининграде теперь не смогут пользоваться иностранными интернет-сервисами Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронной почтой Gmail, Yahoo, Hotmail и т.п. на рабочем месте. Эту информацию, распространенную в пятницу СМИ, ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации города.

"Изданный приказ (о запрете - прим. ТАСС) распространяет свое действие на использование продуктов и услуг иностранных интернет-компаний", - отметили в пресс- службе Калининграда, передает ТАСС.

Он касается сотрудников комитета по социальной политике, комитета по образованию, работников муниципальных предприятий и учреждений и обязывает к использованию отечественных интернет-сервисов при исполнении ими должностных обязанностей в рабочее время. Распоряжение не ограничивает права служащих на использование интернет-услуг любых других компаний вне работы, подчеркнули там.

Согласно данным СМИ, приказ был издан 28 декабря и подписан заместителем главы городской администрации, председателем комитета по социальной политике горадминистрации Анной Апполоновой. Он издан в развитие соответствующего распоряжения городской администрации "Об использовании в деятельности администрации городского округа "Город Калининград", муниципальных предприятий и учреждений продуктов и услуг отечественных интернет- компаний". Цель - предотвращение несанкционированного доступа к информации, обрабатываемой в администрации городского округа, в подведомственных предприятиях и учреждениях, и предотвращение передачи ее сторонним лицам, пояснили в пресс-службе мэрии.