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Апелляционный суд США оставил в силе запрет указа Дональда Трампа о мигрантах

Перед зданием суда. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 07:06
Рубрика: За рубежом

Апелляционный суд 9-го округа США оставил в силе запрет предыдущей инстанции на исполнение указа президента Дональда Трампа о мигрантах.

Решение трех судей было единодушным. Они сочли, что требование администрации президента немедленно отменить запрет ради безопасности страны безосновательно, передает meduza.io.

Дональд Трамп отреагировал на решение суда твитом о том, что он намерен обжаловать это решение. "На кону безопасность страны", — написал президент США.

Дональд Трамп подписал указ о мигрантах, который запрещал въезд в США жителям семи стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), даже если у них есть на это законные основания. Также был введен временный запрет на прием беженцев.

4 февраля действие указа было приостановлено федеральным судьей Джеймсом Робартом по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота. Трамп называл это решение смехотворным.

Ирина Киреева
Редактор

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