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Более 130 граждан Турции с дипломатическими паспортами попросили убежища в Германии

Митинги в поддержку и против Эрдогана в Кельне. Фото: AFP/Reuters/Scanpix
Cегодня 14:38
Рубрика: За рубежом

После попытки переворота в июле 2016 года убежища в Германии попросили 136 граждан Турции с дипломатическими паспортами, следует из данных МВД.

Речь идет о дипломатах, военнослужащих и членах их семей. Более детальных сведений о том, сколько именно дипломатов и военных подали прошения, не приводится, передает meduza.io со ссылкой на AFP.

В Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошел военный мятеж, участники которого попытались захватить власть в стране. В ходе столкновений в Стамбуле, Анкаре и других городах погибли более 300 человек. К утру переворот был подавлен.

После переворота в Турции было введено чрезвычайное положение. Более 40 000 человек были арестованы, более 100 000 человек были уволены; несколько десятков СМИ были закрыты.

Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, и его сторонников. Анкара, в частности, потребовала у властей ФРГ экстрадировать людей, подозреваемых в связях с "гюленистами".

Ирина Киреева
Редактор

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